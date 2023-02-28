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2 часа назад

Врач рассказала, получится ли быстро похудеть с помощью мочегонного и слабительного

Секрет Фирмы

Почти все, кто хочет похудеть, не отказались бы от волшебной палочки — раз, и весишь, сколько тебе надо. В реальности же вес уходит, только когда контролируешь питание и занимаешься спортом. Но часть людей до сих пор отрицают этот факт и надеются на экстремальное голодание или действие слабительных и мочегонных средств. О том, почему они опасны, «Доктору Питеру» рассказал врач-эндокринолог клиники «Абиа» Анна Шавинина.

Врач рассказала о похудении с помощью мочегонного и слабительного
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, часто эксперименты с быстрой потерей веса заканчиваются в больнице. Дело в том, что при быстром похудении человек избавляется вовсе не от жира. По факту очищается кишечник, уходит вода из организма, а также белки, полезные соли и минералы, но жирок остаётся — он расходуется только при постоянном дефиците калорий и только в крайнем случае.

Как минимум голодовка и приём мочегонных со слабительными вам не помогут, а в худшем случае можно лишить организм необходимых элементов, устроить себе расстройство ЖКТ, заработать сердечную недостаточность и проблемы с почками. И это ещё не весь список.

В то же время, объяснила врач, например от интервального голодания или однодневного голода вреда не будет. От последнего даже немного пользы. Так что лучше всего приучить себя к спорту и правильному питанию, и будет вам счастье. О том, во сколько нужно ужинать, чтобы не набирать вес, «Секрет» рассказывал тут.

Здоровье,
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