Врач рассказала о похудении с помощью мочегонного и слабительного

Почти все, кто хочет похудеть, не отказались бы от волшебной палочки — раз, и весишь, сколько тебе надо. В реальности же вес уходит, только когда контролируешь питание и занимаешься спортом. Но часть людей до сих пор отрицают этот факт и надеются на экстремальное голодание или действие слабительных и мочегонных средств. О том, почему они опасны, «Доктору Питеру» рассказал врач-эндокринолог клиники «Абиа» Анна Шавинина.

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По словам специалиста, часто эксперименты с быстрой потерей веса заканчиваются в больнице. Дело в том, что при быстром похудении человек избавляется вовсе не от жира. По факту очищается кишечник, уходит вода из организма, а также белки, полезные соли и минералы, но жирок остаётся — он расходуется только при постоянном дефиците калорий и только в крайнем случае.

Как минимум голодовка и приём мочегонных со слабительными вам не помогут, а в худшем случае можно лишить организм необходимых элементов, устроить себе расстройство ЖКТ, заработать сердечную недостаточность и проблемы с почками. И это ещё не весь список.