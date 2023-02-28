Гинеколог объяснила странные звуки в женских органах во время секса

Гинеколог-хирург высшей категории Елена Марчукова подсказала способ избежать странных звуков в женских гениталиях во время секса. О том, почему во влагалище можно услышать «хлюпание», она побеседовала с изданием 59.ru.

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Такое, по ее словам, происходит, когда влагалище шире, чем половой член, и между половыми органами образуется зазор.

Такая жалоба, уточнила врач, появляется после родов, особенно когда происходит опущение стенок влагалища или их выпадение. Для коррекции нежелательного эффекта она порекомендовала сменить позу.

«Можно провести пластику. Но некоторых женщин это не беспокоит. Если есть несоответствие размеров, нужно просто подбирать позу», — объяснила врач, добавив, что в этом эффекте нет ничего страшного.