Тренер раскрыла пользу регулярного изменения режима тренировок

Фитнес-эксперт Анжелики Маврантца раскрыла пользу регулярного изменения режима тренировок. Ее слова приводит FIU News.

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Маврантца отметила, что наличие структурированного и последовательного режима тренировок влияет на результаты. Однако слишком долгое соблюдение одного и того же режима может привести к отсутствию видимых результатов. Поэтому, по мнению эксперта, необходимо регулярно менять режим занятий.

Маврантца рассказала, что после четырех-шести недель однообразной работы ее необходимо заменить. Она предложила пробовать упражнения с новым инвентарем, усложнять и ускорять темп выполнения упражнений, а также включать в тренировки многосоставные упражнения. Специалист подчеркнула, что это поможет максимизировать результаты.