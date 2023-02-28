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1 час назад

Спрос на препарат «Виагра» вырос на 50% сразу после сообщений о приостановке отгрузок в Россию

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Спрос на препарат для повышения потенции «Виагра» за три дня после сообщений о приостановке поставок в Россию вырос на 50%, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – оператор системы маркировки «Честный знак».

С 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за три дня, прошедших с момента объявления о приостановке отправки препарата в Россию, продажи «Виагры» взлетели на 50% (по сравнению с тремя предыдущими днями, 12–14 февраля), приводит РИА «Новости» сообщение ЦРПТ. При этом продажи группы аналогичных препаратов, действующих на основе силденафила, поднялись за этой время только на 5%.

Напомним, в пресс-службе Минпромторга сообщили, что американская фармацевтическая компания «Виатрис» решила приостановить поставки в Россию препарата «Виагра» в форме таблеток.

В Минздраве уже предложили россиянам варианты замены «Виагры».

Здоровье,Минпромторг,
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