Спрос на препарат «Виагра» вырос на 50% сразу после сообщений о приостановке отгрузок в Россию

Спрос на препарат для повышения потенции «Виагра» за три дня после сообщений о приостановке поставок в Россию вырос на 50%, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – оператор системы маркировки «Честный знак».

С 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за три дня, прошедших с момента объявления о приостановке отправки препарата в Россию, продажи «Виагры» взлетели на 50% (по сравнению с тремя предыдущими днями, 12–14 февраля), приводит РИА «Новости» сообщение ЦРПТ. При этом продажи группы аналогичных препаратов, действующих на основе силденафила, поднялись за этой время только на 5%.