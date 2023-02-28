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3 часа назад

В Роскачестве рассказали о термобелье, плохо поглощающем влагу

penzainform.ru

У 40% мужского термобелья (футболка и кальсоны) выявлены нарушения обязательных требований законодательства, включая несоответствия по гигроскопичности, то есть способности ткани поглощать влагу.

В Роскачестве рассказали о термобелье, плохо поглощающем влагу
Фото: unsplash.comunsplash.com

По данным испытаний, у многих товаров, сертифицированных как бельевые изделия, гигроскопичность оказалась менее 1%, тогда как для получения сертификата значение должно быть не менее 6%. Но в сертификате об этом не пишется, а указывается только в протоколах испытаний термобелья, которые предоставляются в орган сертификации.

«В итоге получается, что сертификаты в открытом доступе есть, а протоколов испытаний нет. Поэтому непонятно, что именно указано в протоколах», - пишут «Известия» со ссылкой на Роскачество.

Специалисты указали, что проблема слишком массовая, чтобы говорить о случайных ошибках лабораторий, которые проводят испытания для сертификации таких товаров.

Эксперты также отмечают: носить термобелье, которое нарушает требования по гигроскопичности, не опасно. Однако нужно учитывать его свойства, то есть носить синтетическое изделие в холодную погоду как влаговыводящее. При этом сверху обязательно следует надевать одежду второго слоя, которая будет впитывать отведенную влагу.

Термобелье входит в ряд товаров, которые жители Пензенской области собирают в качестве гуманитарного груза и отправляют землякам, находящимся в зоне специальной военной операции.

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