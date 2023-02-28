Врач рассказала, как избежать набора веса во время Великого поста

]Существуют действенные методы, которые помогут не набрать вес во время соблюдения Великого поста. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

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Эксперт подчеркнула, что рацион во время поста не должен сводиться к употреблению только консервированных овощей с высоким содержанием соли. Также не стоит злоупотреблять макаронами и картофелем.

Такой рацион способствует увеличению жировой массы тела и нарушению работы внутренних органов.

Питание должно быть сбалансированным, отметила специалист. Среди самых полезных блюд по время поста эксперт выделила овсяную кашу на воде, гречку, овощные и фруктовые салаты, запеченные овощи, сухофрукты, орехи, супы из цветной капусты и шпината, передает aif.ru.

Диетолог Татьяна Залетова в свою очередь сообщила, что не стоит соблюдать Великий пост только из-за желания похудеть. Эта система питания не является наиболее предпочтительной среди многих других вариантов в контексте сброса веса, передает «360».