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1 час назад

Ученые установили, что микропластик в еде матери нарушает развитие плода

Газета.Ru

Наночастицы пластика в пище и воде, попадая в организм беременных крыс, могут нарушать развитие плода, выяснили исследователи Ратгерского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале Nanomaterials.

Ученые установили, как микропластик в еде влияет на развитие плода
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Из-за эрозии пластика его микрочастицы могут попадать в окружающую среду: воду, воздух и даже продукты питания. Предыдущие исследования показали, что такие «добавки» могут негативно сказываться на состоянии здоровья человека, однако может ли пластик передаваться от матери к детям в утробе, оставалось неизвестным.

Ученые отобрали пять беременных крыс, в пищу которых добавили специально маркированный наноразмерный пластик. Как оказалось, частицы проникали не только в плаценту крыс, но и в печень, почки, сердце, легкие и мозг еще не рожденных крысят.

«Частички могут нарушать барьер беременных млекопитающих – плаценту. Нам предстоит узнать, как именно пластик преодолевает его. Кроме того, необходимо установить влияние микропластика на человека», – заключили ученые.

Здоровье,
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