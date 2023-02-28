Как кофе поможет вам похудеть

Утренний кофе для многих - это особый ритуал. Кроме того, по словам эксперта Лауры Бурак, этот напиток помогает сбросить лишние килограммы.

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Добавление кофе в ежедневный рацион действительно помогает снизить вес. Тем не менее он не должен заменять закуски или основные приёмы пищи.

Вот в чём преимущества кофе для худеющих.

Кофе может помочь чувствовать себя сытым. Это даст возможность избежать переедания либо вредных перекусов.

Кофе даст заряд энергии и запустит метаболизм. В состав кофе входит кофеин, повышающий количество энергии и ускоряющий обмен веществ. Чёрный кофе - это очень низкокалорийный напиток. Одна чашка этого напитка содержит менее пяти килокалорий. Но только если вы не добавляете в него сахар.