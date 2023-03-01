Диетолог раскрыла последствия таблеток для похудения

Врач-диетолог Ирина Мансурова раскрыла россиянам опасные последствия приема таблеток для похудения. Соответствующими комментариями она поделилась с Life.
По словам доктора, прием биологически активных добавок (БАДов) для снижения веса может грозить нарушением процессов метаболизма, развитием дефицита полезных веществ, минералов и клетчатки, а также гормональными нарушениями.
«Таблетки, которые ускоряют обменные процессы в организме, чреваты побочными эффектами, начиная от головокружения и заканчивая пищевыми нервными расстройствами», — заявила Мансурова.
Помимо этого, специалист отметила, что самыми распространенными препаратами для похудения являются слабительные. Кроме того, как сообщила Мансурова, существуют диуретики, которые выводят излишки жидкости из организма и избавляют от отеков. Однако, по мнению эксперта, после регулярного употребления упомянутых средств человек чувствует чрезмерную слабость, ухудшается состояние его волос, ногтей, кожи, а также происходит расстройство нервной системы.
В заключение доктор добавила, что эффективность пищевых добавок, которые продаются в свободном доступе, не доказана.
«Если вы страдаете лишним весом, я настоятельно рекомендую обратиться к диетологу, и врач вам пропишет подходящие препараты, которые окажут положительное влияние и не нанесут вреда здоровью», — посоветовала она.