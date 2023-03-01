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1 час назад

Диетолог раскрыла россиянам опасные последствия таблеток для похудения

Lenta.ruиещё 1

Врач-диетолог Ирина Мансурова раскрыла россиянам опасные последствия приема таблеток для похудения. Соответствующими комментариями она поделилась с Life.

Диетолог раскрыла последствия таблеток для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам доктора, прием биологически активных добавок (БАДов) для снижения веса может грозить нарушением процессов метаболизма, развитием дефицита полезных веществ, минералов и клетчатки, а также гормональными нарушениями.

«Таблетки, которые ускоряют обменные процессы в организме, чреваты побочными эффектами, начиная от головокружения и заканчивая пищевыми нервными расстройствами», — заявила Мансурова.

Помимо этого, специалист отметила, что самыми распространенными препаратами для похудения являются слабительные. Кроме того, как сообщила Мансурова, существуют диуретики, которые выводят излишки жидкости из организма и избавляют от отеков. Однако, по мнению эксперта, после регулярного употребления упомянутых средств человек чувствует чрезмерную слабость, ухудшается состояние его волос, ногтей, кожи, а также происходит расстройство нервной системы.

В заключение доктор добавила, что эффективность пищевых добавок, которые продаются в свободном доступе, не доказана.

«Если вы страдаете лишним весом, я настоятельно рекомендую обратиться к диетологу, и врач вам пропишет подходящие препараты, которые окажут положительное влияние и не нанесут вреда здоровью», — посоветовала она.

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