Диетолог раскрыла последствия таблеток для похудения

По словам доктора, прием биологически активных добавок (БАДов) для снижения веса может грозить нарушением процессов метаболизма, развитием дефицита полезных веществ, минералов и клетчатки, а также гормональными нарушениями.

Помимо этого, специалист отметила, что самыми распространенными препаратами для похудения являются слабительные. Кроме того, как сообщила Мансурова, существуют диуретики, которые выводят излишки жидкости из организма и избавляют от отеков. Однако, по мнению эксперта, после регулярного употребления упомянутых средств человек чувствует чрезмерную слабость, ухудшается состояние его волос, ногтей, кожи, а также происходит расстройство нервной системы.