Какую рыбу нельзя есть беременным и кормящим

Сельдь обладает большим количеством преимуществ для здоровья и к тому же не накапливает тяжёлые металлы и ртуть. Однако есть без вреда для здоровья её могут не все.

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Самым безопасным вариантом селёдки считается свежий. Такая рыба богата питательными веществами, в том числе белком, жирорастворимыми витаминами, цинком, железом, йодом, незаменимыми жирными кислотами. Но для некоторых людей эта рыба будет опасной.

Определённым категориям людей сельдь нужно обязательно исключить из рациона. Это люди, страдающие атеросклерозом, гипертонией и другими болезнями сердца; люди, которые перенесли сердечный приступ и/или инсульт; маленькие дети; беременные и кормящие женщины.

Известно также, что селёдка может вызвать аллергию. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть аллергия на креветки и другие разновидности аллергии. Самыми распространёнными признаками аллергии на сельдь считаются кожные проявления, отёк тела и внутренних органов.