Озвучены риски ранней беременности для здоровья матери

Команда специалистов из разных стран, включая ученых их Имперского колледжа Лондона (ICL), озвучила риски для здоровья, которые несет ранняя беременность. Выводы исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (AHA).

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В процессе работы были изучены истории болезней и генетическая информация более 100 тысяч женщин из США и Великобритании. Учитывались такие критерии, как структура ДНК, количество детей, возраст рождения первого ребенка и другие. Затем эти параметры были соотнесены со статистическими данными о развитии сердечно-сосудистых заболеваний у участниц.

Анализ выявил, что определенные репродуктивные факторы связаны с повышенным риском болезней сердца. Так, беременность сразу после пубертатного периода увеличила вероятность развития в будущем инсульта и сердечной недостаточности у матери на 25 процентов, а также коронарной болезни сердца на 49 процентов. Рождение более двух детей было ассоциировано с мерцательной аритмией (шансы обнаружить ее выросли практически в три раза), и в два раза чаще диагностировались инсульт или ишемическая болезнь сердца.

Исследователи подчеркивают, что врачам необходимо учитывать полученные результаты при планировании профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у рожавших женщин.