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2 часа назад

Сомнологи обнаружили, что использование маски для сна улучшает умственные способности

Газета.Ru

Группа психологов и сомнологов из Кардиффского университета в Великобритании установила, что использование маски для сна улучшает когнитивные функции на следующий день. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sleep.

Использование маски для сна улучшает умственные способности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании участвовали 89 добровольцев. В течение недели участники проводили 5 ночей в маске для глаз, а затем принимали участие в 2-дневном тестировании. В течение второй недели эксперимент повторили, но без маски.

Исследователи обнаружили, что участники показали лучшие результаты в обучении при выполнении задания на ассоциацию пар слов после сна в маске. Они также показали лучшие результаты в тесте психомоторной бдительности, который измерял поведенческую бдительность и устойчивое внимание. В совокупности это говорит о том, что маска помогла улучшить когнитивные способности участников.

Интересно, что дневники сна участников не выявили никаких различий в часах сна или оценке качества сна между двумя неделями.

Во втором эксперименте приняли участие 33 человека. На этот раз участники две ночи спали с маской для глаз и две — с аналогичной маской , но с вырезами. В это время ученые собирали данные ЭЭГ мозга добровольцев.

«Более высокая эффективность обучения после ношения маски была связана с более длительным периодом медленного сна, который увеличился за счет того, что глаза не могли уловить свет», – объяснили ученые.

Здоровье,
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