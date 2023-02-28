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2 часа назад

Врач объяснил, что будет, если с ожирением удариться в спорт. Это не похудение

Секрет Фирмы

Для похудения нужна какая-то физическая активность, иначе ваша диета из одного бананчика в день не даст результата. Но сразу ударяться в спорт не совсем безопасно, предупредил инструктор-методист Центра кардиореабилитации клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов. По словам врача, активные занятия спортом могут перегрузить сердце. Но есть отличная альтернатива.

Врач объяснил, что будет, если с ожирением удариться в спорт
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Медик призвал помнить, что физнагрузки — это всегда стресс для организма. Но у людей с лишним весом он усиливается, возрастает риск посадить сердце. Да, физические упражнения улучшают кровоток, укрепляют сердечную мышцу. Однако есть и побочки.

«Сильные нагрузки вызывают временный скачок артериального давления. Это опасно для людей с ожирением и проблемами с сердцем», — предупредил Антонов в беседе с «Газетой.Ru».

Ещё есть риск повредить суставы. Опасным для полных людей врач назвал бег трусцой. Лишний вес и так давит на всё на свете, а тут ещё такая бешеная нагрузка на колени. Вместо этого Антонов посоветовал заняться для начала водной аэробикой или плаванием. Это безопаснее.

«При ожирении труднее регулировать температуру своего тела, поэтому риск теплового истощения повышается. Не стоит заниматься спортом на открытом воздухе в жаркую погоду, а на тренировки следует надевать лёгкую одежду», — добавил врач.

Чтобы не допустить обезвоживания в жару, он посоветовал пить много воды — до, во время и после тренировки.

Здоровье,Кирилл Антонов,
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