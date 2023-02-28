Эндокринолог назвал 5 способов быстро победить изжогу

Неприятное чувство жжения, которое поднимается из желудка после еды, знакомо многим не понаслышке. Оно может длиться часами и причинять много неприятных ощущений. Да, изжога часто встречается и считается самым распространённым симптомом ГЭРБ — рефлюксной болезни. Как легко и быстро справиться с щиплющим вулканом внутри, рассказал эндокринолог Алексей Жито. Но если эта проблема возникает давно и регулярно — лечиться самому не нужно, идите скорее к врачу.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Неприятное жжение в груди и животе, боль в желудке и тошнота. Этот набор незабываемых ощущений дарит слишком жирная, жареная или солёная еда. Если вы понимаете, что уже поддались гастрономическому соблазну и теперь нет сил терпеть последствия, лайфхаки следующие.

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Выпить соды

Но не переборщите, достаточно растворить половину чайной ложки пищевой соды в стакане воды. Благодаря высокому рН она нейтрализует кислую среду желудка.

Пожевать жвачку

Тут фишка в увеличении выработки слюны. Она у человека состоит из воды и ионов гидрокарбоната, которые способствуют тому, что рН-среда становится более щелочной. При проглатывании слюна восстанавливает нормальный кислотно-щелочной баланс.

Попить газированной воды

Но не спешите радоваться и открывать банку колы. Тут речь идёт о минеральной воде, которая содержит гидрокарбонат натрия и снижает выраженность кислотного рефлюкса. Пить её надо маленькими глоточками, предварительно выпустив газ.

Съесть хлебную корку

В этом случае хлеб выступает в роли губки. Он как бы всасывает в себя соляную кислоту и меняет рН. Запомните, только корочка хлеба, а не бутерброд с жирным сыром, колбасой и мазиком. Жевать тоже следует не спеша.

Принять таблетку

Это не оригинальный способ, конечно, но действенный. Таблетки от изжоги в основном содержат карбонат магния и карбонат кальция, которые также нейтрализуют соляную кислоту и нормализуют рН пищевода. Продаются без рецепта.