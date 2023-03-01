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16 минут назад

Как садиться на кетодиету и кому это точно не надо

Секрет Фирмы

Кетогенная диета набирает популярность, и неспроста. При правильном подходе она позволяет похудеть, снизить холестерин, уменьшить риски диабета, онкологии, жирового гепатоза и устранить все воспалительные процессы. Чудо-эффект, в общем. Но подходит диета не всем, потому что есть противопоказания.

Как садиться на кетодиету и кому это точно не надо
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

О секретах грамотной кетодиеты рассказала врач-диетолог Марият Мухина. Кетодиета — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным потреблением белков.

Главное в ней — войти в состояние кетоза, при котором источником энергии для организма становятся кетоны, а не глюкоза. Человеку придётся чуть ли не полностью исключить из рациона углеводы, подчеркнула Мухина.

На кетодиете нельзя есть хлеб, сладости, выпечку и крахмалистые овощи и фрукты, крупы и т. п. В рационе должно быть 75% жирных продуктов, 10% углеводов и 15% белков. То есть получается эдакое похудение на жире.

«В отсутствие глюкозы организм вынужден сжигать жир, из которого образуются кетоны, которые могут использоваться клетками организма в качестве источника энергии», — пояснила врач.

Такая диета ещё и позволяет лечить эпилепсию у детей. Связано это с тем, что уходит нейровоспаление, вызывающее в некоторых случаях эпиактивность.

А теперь ложка дёгтя. Кетодиета противопоказана людям с сахарным диабетом. Однако при диабете первого и второго типа она допустима по согласованию с врачом и в условиях стационара.

Ещё на такую диету нельзя садиться с болезнью желчного пузыря (или его отсутствием), заболеванием почек (мочекаменной болезнью), печени, поджелудочной железы, с артериальной гипертензией и атеросклерозом.

Самая страшная побочка кетодиеты — кетоацидоз. Это смертельно опасное состояние, из которого пациента выводят капельницами, а иногда и реанимацией, отметила доктор. Поэтому кетодиета подходит лишь на недолгий период, чтобы устроить встряску организму, подчеркнула Мухина.

Здоровье,Марият Мухина,
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