Как садиться на кетодиету и кому это точно не надо

Кетогенная диета набирает популярность, и неспроста. При правильном подходе она позволяет похудеть, снизить холестерин, уменьшить риски диабета, онкологии, жирового гепатоза и устранить все воспалительные процессы. Чудо-эффект, в общем. Но подходит диета не всем, потому что есть противопоказания.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

О секретах грамотной кетодиеты рассказала врач-диетолог Марият Мухина. Кетодиета — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным потреблением белков.

Главное в ней — войти в состояние кетоза, при котором источником энергии для организма становятся кетоны, а не глюкоза. Человеку придётся чуть ли не полностью исключить из рациона углеводы, подчеркнула Мухина.

На кетодиете нельзя есть хлеб, сладости, выпечку и крахмалистые овощи и фрукты, крупы и т. п. В рационе должно быть 75% жирных продуктов, 10% углеводов и 15% белков. То есть получается эдакое похудение на жире.

«В отсутствие глюкозы организм вынужден сжигать жир, из которого образуются кетоны, которые могут использоваться клетками организма в качестве источника энергии», — пояснила врач.

Такая диета ещё и позволяет лечить эпилепсию у детей. Связано это с тем, что уходит нейровоспаление, вызывающее в некоторых случаях эпиактивность.

А теперь ложка дёгтя. Кетодиета противопоказана людям с сахарным диабетом. Однако при диабете первого и второго типа она допустима по согласованию с врачом и в условиях стационара.

Ещё на такую диету нельзя садиться с болезнью желчного пузыря (или его отсутствием), заболеванием почек (мочекаменной болезнью), печени, поджелудочной железы, с артериальной гипертензией и атеросклерозом.