Как подготовить свое тело к беременности

Даже если забросить занятия спортом на месяц, можно почувствовать, как тело постепенно слабеет. В случае с беременностью это целых девять месяцев — а само состояние разительно сказывается на самочувствии. Конечно, будущим матерям нужен особый подход и по данному пункту.

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При этом девять месяцев, в течение которых мать вынашивает ребёнка, воспринимаются телом как настоящий забег. Во время беременности все системы организма претерпевают резкие сдвиги и изменения, к которым нужно тщательно подготовиться, чтобы оставаться здоровой.

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Тлум.Ру делится советами о том, как правильно заниматься спортом до и во время беременности.

№ 1. Как тренироваться перед беременностью?

Физические нагрузки могут улучшить предзачатие, овуляцию, помогают забеременеть, поэтому очень важно уделять хотя бы минимальное внимание спорту во время подготовки к беременности. Внесите в свой повседневный график движение и спорт, чтобы сохранять здоровье.Если до беременности вы вели сидячий образ жизни, то начать стоит с простой ходьбы — движение в течение тридцати минут в день окажет благоприятный эффект на организм беременной женщины. Ведение активного образа жизни во время беременности может облегчить ваше состояние, в том числе и во время самих родов.

№ 2. Силовые упражнения

Силовые упражнения стоит выполнять под присмотром опытного тренера, потому что во время таких тренировок можно нанести себе травму. Чем же полезен подобный спорт? Он не только укрепляет мышцы будущей мамы, но и готовит её тело к материнству. Так, занимаясь на тренажёрах, женщина готовит себя к движениям, которые она будет совершать уже во время материнства: укачивание ребёнка, подбрасывание его в воздух, поднятие детской переноски. Повседневные дела будут казаться куда проще.

№ 3. Интенсивность занятий

Попробуйте интервальные тренировки: усердно работайте в течение ограниченного времени, а затем отдыхайте столько же. Чередуйте высокую и низкую интенсивность занятий. Например, два-три раза в неделю занимайтесь лёгкими кардионагрузками (велосипед, беговая дорожка) в течение часа, и раз-два в неделю — усиляйте нагрузку, но уменьшайте время тренировки до тридцати минут.

№ 4. Аэробные тренировки

Подготовьтесь к изменениям в организме правильно. Во время беременности вашему сердцу потребуется перекачивать на 40 процентов больше крови, чем в обычные дни, поэтому перед зачатием хорошо бы подготовить организм. Стоит повышать частоту сердечных сокращений в течение 30 минут и больше не менее трёх раз в неделю. Аэробные тренировки — это бег и занятия на беговой дорожке, танцы, спортивная ходьба, занятия на велотренажёре, катание на лыжах, коньках и роликах, плавание и другие виды спорта.

№ 5. Мышцы тазового дна

Правильная подготовка может помочь избежать недержания мочи или кала после рождения ребёнка, так что не стоит обделять её вниманием. Занятия по укреплению мышц тазового дна включают в себя не только упражнения Кегеля. Чтобы понять, какие тренировки подходят именно вам, лучше всего проконсультироваться с тренером.Также стоит развивать силу, подвижность и гибкость бёдер. Тут может помочь йога: она принесёт успокоение и комфорт и поможет развить все группы мышц.

№ 6. Как тренироваться после родов?

Конечно, не стоит бежать в зал на следующий день после родов. Скорость восстановления тела после такого потрясения индивидуальна для каждой женщины, поэтому в первую очередь стоит прислушиваться к себе. Для вагинальных родов период восстановления составляет в среднем шесть недель, а для кесарева сечения увеличивается до восьми.

Возвращаться к тренировкам стоит плавно и обязательно под присмотром профессионального тренера. Так, если вы имеете дело с диастазом прямых мышц живота — состоянием, которое может возникнуть во время беременности, при котором большие мышцы живота расходятся, — сертифицированный тренер, может помочь вам восстановить эту область.