Доведет ли картошка до сахарного диабета

Периодически слышу, что картофель приводит к сахарному диабету. Я в это не верю, как же так, это же наш второй хлеб, мы его очень любим, он не приедается и недорогой… (Михаил Подлесный, г. Липецк).

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- Главным компонентом картофеля является крахмал, при переваривании пищи он превращается в глюкозу. И тем самым может способствовать развитию ожирения. А хорошо известно, что любой продукт с таким действием также помогает и развитию сахарного диабета 2-го типа. Поэтому избыточное потребление картофеля способно оказывать такой эффект.

Более того, проводились серьезные исследования, в которых наблюдали почти 4 миллиона человек, было выявлено, что картофель способствовал развитию диабета 2-го типа. У потреблявших его 2-4 раза в неделю риск возникновения диабета был выше на 7% по сравнению с теми, кто ел его не чаще одного раза в неделю. А у тех, кто питался им 7 раз и чаще, риск был выше на 33%.

Каждые 3 порции в неделю запеченного картофеля, вареного или пюре увеличивали риск развития диабета на 4%. А 3 порции картофеля фри (или жареного) - на 19%, за счет жира он оказался самым вредным.