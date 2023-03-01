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2 часа назад

5 продуктов, которые помогут быстрее похудеть после 40 лет

Ferra.ru

После 30 лет человек естественным образом постепенно начинает терять мышечную массу. Из-за этого ему становится легче набирать вес. Для похудения после 40 лет вам нужно будет не только заниматься спортом, но и не забывать о правильном питании.

5 продуктов, которые помогут быстрее похудеть после 40 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперт по питанию Лиза Янг перечислила пять продуктов, которые помогают ускорить сжигание жира после 40 лет.

Льняное семя. В них содержится много клетчатки и омега-3 жирных кислот. Согласно научным исследованием, всего 30 г клетчатки в день поддержат ваши усилия по снижению веса.

Ягоды. Добавьте свежую клубнику, малину, ежевику или чернику в йогурт либо смузи. Ягоды богаты питательными веществами и будут способствовать снижению веса. В состав ягод входит большое количество воды, антиоксидантов, фитохимических веществ. В одной чашке ежевики - 8 г клетчатки, в одной чашке малины - 9,8 г клетчатки.

Авокадо. Считается, что люди, которые едят этот продукт, в повседневной жизни употребляют больше фруктов и овощей и меньше пищи, которая содержит добавленный сахар. Исследование 2013 года показало, что если вы съедите половину авокадо в обед, то это насытит вас на три-пять часов.

Орехи и семена. В умеренных количествах это лёгкая и здоровая закуска, которая отлично подходит для похудения. В состав этих продуктов входят полезные жиры, белок, клетчатка.

Квашеная капуста. Такое блюдо содержит пребиотики и пробиотики. В квашеной капусте не так много калорий, мало жира и много клетчатки, а ещё в ней есть пробиотики, способные снижать всасывание жира.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Лиза Янг,
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