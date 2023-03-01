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57 минут назад

Названы вызывающие акне продукты

Lenta.ru

Косметолог, дерматовенеролог Шабаги Мадиева назвала россиянам вызывающие акне продукты. Ее комментарий приводят «Известия».

Названы вызывающие акне продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач выделила среди них кофе, сладкую, соленую, жареную пищу и фастфуд. Например, в последнем находятся трансжиры, которые провоцируют воспаление кожи. Кроме того, врач внесла в список молочные продукты.

«Это объясняется тем, что гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в организме, и, как следствие, приводят к увеличению выработки кожного сала, закупоривающего фолликулы», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, эксперт отметила, что к причинам возникновения акне относятся гормональный дисбаланс, стресс, нарушения в работе иммунной системы и заболевания желудочно-кишечного тракта. По этой причине при лечении Мадиева также посоветовала обратиться к гастроэнтерологу.

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