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23 минуты назад

Фрукты, которые можно и нельзя есть людям с диабетом

Ferra.ru

Сахарный диабет - это одно из заболеваний, которое диагностируют довольно часто. У людей в этом случае наблюдается высокий уровень сахара в крови. И даже из фруктов им можно есть далеко не всё.

Фрукты, которые можно и нельзя есть людям с диабетом
Фото: unsplash.comunsplash.com

Если у человека диагноз «сахарный диабет», то ему в день можно употреблять примерно 200-300 г фруктов. Причём их нужно разделять на две порции.

Людям с сахарным диабетом врачи рекомендуют есть такие фрукты (и ягоды), как голубика, черника, клубника, сливы, плоды белой шелковицы.

Категорически нельзя есть диабетикам бананы, манго, виноград, финики, груши, изюм.

Кроме того, под наблюдением врача человек с сахарным диабетом может употреблять апельсины, грейпфруты, мандарины, киви.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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