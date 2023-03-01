Как похудеть после сорока: 7 советов диетолога

С возрастом у человека замедляется метаболизм: чтобы сдерживать вес, стоит придерживаться ряда рекомендаций.
Нутрициолог, диетолог Синтия Сасс рассказала Нealth, как похудеть после 40.
Специалист дала советы по питанию и режиму дня.
Начав худеть, не отказывайтесь от углеводов полностью. Фрукты, картофель и другие продукты содержат также минералы, клетчатку и антиоксиданты. Организм лишится питательных веществ, что может привести к частым запорам, усталости и раздражительности. Гораздо лучше оптимизировать число потребляемых углеводов, строго следя за тем, чтобы их количество не было избыточным.
По данным Американской кардиологической ассоциации, сильный стресс может спровоцировать резкое переедание, и как следствие — увеличение веса. Лучше побыть с самим собой, провести время с любимой собакой или отправиться на прогулку. Помогут и регулярные физические упражнения.
Выстраивайте свой рацион вокруг полезных овощей. Они способствуют появлению чувства насыщения, помогают регулировать уровень сахара в крови, поддерживают пищеварение и помогают контролировать вес. В обед вместо роллов и бутербродов лучше отдать предпочтение салатам. На ужин запекайте, тушите или обжаривайте овощи.
В умеренных количествах алкоголь может способствовать похудению, но гораздо чаще любовь к выпивке кончается ожирением. Не возбраняются 150 г вина или 350 г пива в день, большие дозы спиртного стимулируют аппетит и нарушает сон, что напрямую связано с накоплением жира в животе.
Снижению веса способствует соблюдение гигиены сна. Перед тем как отправиться в кровать, необходимо создать комфортную, расслабляющую атмосферу в спальне, убрать из неё электронику и не пить кофе и алкогольные напитки.
Не стоит употреблять низкокалорийную еду, если она изготовлена с использованием искусственных химических веществ. Такая пища может вызвать воспаление, нанести вред полезным кишечным бактериям, перегрузить иммунную систему. Лучше перекусить яблоком или тёмным шоколадом.
Настоящий тёмный шоколад помогает обуздать тягу к сладкому и солёному, способствует снятию стресса. В плитке тёмного шоколада содержатся антиоксиданты, клетчатка, магний и минералы, способствующие улучшению настроения и нормализации сна.