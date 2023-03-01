Как похудеть после сорока: 7 советов диетолога

С возрастом у человека замедляется метаболизм: чтобы сдерживать вес, стоит придерживаться ряда рекомендаций.

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Нутрициолог, диетолог Синтия Сасс рассказала Нealth, как похудеть после 40.

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Специалист дала советы по питанию и режиму дня.

1. Не отказывайтесь от углеводов

Начав худеть, не отказывайтесь от углеводов полностью. Фрукты, картофель и другие продукты содержат также минералы, клетчатку и антиоксиданты. Организм лишится питательных веществ, что может привести к частым запорам, усталости и раздражительности. Гораздо лучше оптимизировать число потребляемых углеводов, строго следя за тем, чтобы их количество не было избыточным.

2. Найдите способы расслабиться

По данным Американской кардиологической ассоциации, сильный стресс может спровоцировать резкое переедание, и как следствие — увеличение веса. Лучше побыть с самим собой, провести время с любимой собакой или отправиться на прогулку. Помогут и регулярные физические упражнения.

3. Ешьте больше овощей

Выстраивайте свой рацион вокруг полезных овощей. Они способствуют появлению чувства насыщения, помогают регулировать уровень сахара в крови, поддерживают пищеварение и помогают контролировать вес. В обед вместо роллов и бутербродов лучше отдать предпочтение салатам. На ужин запекайте, тушите или обжаривайте овощи.

4. Будьте осторожны с алкоголем

В умеренных количествах алкоголь может способствовать похудению, но гораздо чаще любовь к выпивке кончается ожирением. Не возбраняются 150 г вина или 350 г пива в день, большие дозы спиртного стимулируют аппетит и нарушает сон, что напрямую связано с накоплением жира в животе.

5. Работайте над режимом сна

Снижению веса способствует соблюдение гигиены сна. Перед тем как отправиться в кровать, необходимо создать комфортную, расслабляющую атмосферу в спальне, убрать из неё электронику и не пить кофе и алкогольные напитки.

6. Откажитесь от искусственной диетической пищи

Не стоит употреблять низкокалорийную еду, если она изготовлена с использованием искусственных химических веществ. Такая пища может вызвать воспаление, нанести вред полезным кишечным бактериям, перегрузить иммунную систему. Лучше перекусить яблоком или тёмным шоколадом.

7. Балуйте себя тёмным шоколадом