Как помочь своему телу после тяжелого рабочего дня

После долгого дня даже самая удобная обувь кажется тяжеленными путами. Наши ноги испытывают большие нагрузки, особенно если приходится много передвигаться или, наоборот, неподвижно сидеть. Расслабиться и помочь своим конечностям снова прийти в форму можно несколькими способами, рассказала врач и телесный терапевт Анна Протасова. Все они приятные.

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Способ первый — лёгкая растяжка. Нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и поставить ступни на пол. Затем лодыжку правой ноги поставьте на левое колено, схватите левую ногу за бедро и подтягивайте её к груди в течение 15–30 секунд. Потом поменяйте ноги. Спойлер: вы должны почувствовать растяжение в задней части бедра и ягодице.

Идеальны для расслабления ног тепловые процедуры. Наберите в ванну воду температурой 37–38 градусов. Добавьте туда морскую соль и масла с успокаивающим эффектом — лаванды, ромашки, бергамота. Сядьте в ванну, выпрямив колени. Мышцы ног и бёдер должны быть расслаблены. Через 20 минут ваши ноги вернутся в форму. Дополнительно взбодриться поможет контрастный душ.