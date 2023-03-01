3 упражнения для тонкой талии

«Медленно и глубоко вдохнуть через нос, выдохнуть воздух через рот. Напрячь мышцы живота, стараясь его втянуть, задержаться в таком положении на 10-15 секунд. Расслабить мышцы и начать плавно вдыхать воздух», — описала Минакова технику выполнения упражнения.

Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях органов брюшной полости, а делать его нужно строго натощак в три подхода с перерывом в 40 секунд.

Минакова также рекомендовала выполнять приседания с гирей. Исходное положение — ноги на ширине плеч, носки чуть развернуть в стороны, спина выпрямлена. Далее необходимо выполнить приседание до параллели бедер с полом, при этом не подкручивая таз и следя за тем, чтобы спина оставалась прямой. В нижней точке нужно задержаться на две-три секунды, а после вернуться в исходное положение. Упражнение выполняется в три подхода по 15 повторений.