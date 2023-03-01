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2 часа назад

3 упражнения для тонкой талии

Lenta.ru

Фитнес-тренер Светлана Минакова назвала топ-3 упражнений для тонкой талии. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

3 упражнения для тонкой талии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первое упражнение, которое эксперт включила в список лучших, — вакуум лежа. Исходное положение — лежа на спине, руки вдоль туловища, поясница плотно прижата к полу, колени согнуты, ступни упираются в пол.

«Медленно и глубоко вдохнуть через нос, выдохнуть воздух через рот. Напрячь мышцы живота, стараясь его втянуть, задержаться в таком положении на 10-15 секунд. Расслабить мышцы и начать плавно вдыхать воздух», — описала Минакова технику выполнения упражнения.

Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях органов брюшной полости, а делать его нужно строго натощак в три подхода с перерывом в 40 секунд.

Минакова также рекомендовала выполнять приседания с гирей. Исходное положение — ноги на ширине плеч, носки чуть развернуть в стороны, спина выпрямлена. Далее необходимо выполнить приседание до параллели бедер с полом, при этом не подкручивая таз и следя за тем, чтобы спина оставалась прямой. В нижней точке нужно задержаться на две-три секунды, а после вернуться в исходное положение. Упражнение выполняется в три подхода по 15 повторений.

Последнее упражнение в топ-3 Минаковой — тяга верхнего блока на спину — выполняется в зале под присмотром тренера.

«Взяться за рукоятку грифа прямым хватом шире плеч. Плотно зафиксировать колени под валиками. Выпрямить спину, отклониться назад на 20 градусов, расправить грудную клетку. Потянуть гриф к верхней части груди, плавно свести лопатки, опустить локти вниз. Удерживать позу две-три секунды. Вернуться в исходное положение», — рассказала тренер последовательность действий и отметила, что нужно делать три подхода по 15 раз.

Здоровье,Светлана Минакова,
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