Позы для сна, которые стоит забыть: мнение специалиста

Часто мы сами провоцируем серьезные проблемы со здоровьем.

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А вы знаете, что важно не столько время, которое вы посвящаете сну, но и поза? Иногда нам кажется, что поза для сна вторична, однако именно из-за скручиваний и длительном нахождении в неправильной позе возникают проблемы со здоровьем, которые не решить без специалиста. Мы расскажем, о каких позах стоит забыть.

Поза сидя

Популярная поза для сна среди суперзанятых людей. Человек с нестабильным графиком может заснуть сидя в любой ситуации. А кто-то даже предпочитает спать так дома. Но специалисты настоятельно не рекомендуют выбирать такую позу для длительного отдыха. Все дело в том, что подобная поза может привести к проблемам с кровообращением, вы можете ощущать периодическое онемение в конечностях и головные боли. И не забывайте, что сон в сидячей позе может привести и к серьезным проблемам с шейным отделом позвоночника.

Сон на животе

Казалось бы, что такого, если вы заснете на животе, ведь никакого скручивания и зажима не происходит? Не совсем так. Ваш позвоночник в такой ситуации страдает первым. Он выгибается максимально неестественно. Мы уже говорили, насколько сильно может пострадать шейный отдел? Не удивляйтесь болям в спине и пояснице, если поза на животе ваша любимая. Некоторые специалисты уверяют, что при длительном нахождении в такой позе страдает и ЖКТ, а потому постарайтесь найти более комфортную позу для всего организма.

Поза эмбриона