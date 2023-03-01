Многие женщины считают, что улучшить качество волос можно исключительно с помощью уходовой косметики. Но на самом деле огромную роль в деле поддержания здоровья волос играет питание.

Врач-трихолог Айгуль Ибатуллина перечислила продукты, употребление которых поможет улучшить состояние локонов. Главный совет врача – обогатить свой рацион продуктами, богатыми жирными кислотами. К ним относятся красная рыба и авокадо, которые содержат микроэлементы, необходимые для сохранения здоровья кожи головы.

О том, что еще стоит ввести в свой рацион, смотрите в видео.