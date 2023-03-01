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3 часа назад

Россиянам развеяли популярный миф о похудении

Lenta.ru

Утверждение, что обмен веществ якобы можно ускорить при помощи диет и БАДов, не более чем маркетинговая уловка. Этот популярный миф о похудении эндокринолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Софья Цатурян развеяла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Россиянам развеяли популярный миф о похудении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Цатурян подчеркнула, метаболизм, или обмен веществ, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют ему расти, сохранять свои структуры и отвечать на воздействие окружающей среды. Нельзя говорить о метаболизме как о какой-то мышце или органе, которым можно управлять — ускорять или замедлять. Человек не способен воздействовать на химические процессы в своем организме, а поглощенные калории — лишь топливо для них.

Существует понятие «базовой скорости» метаболизма. Оно измеряется тем, как много калорий сжигается, пока человек ничего не делает.

Цатурян отметила, что у двух людей с одинаковым объемом и составом тела метаболизм может сильно отличаться. Один может много есть и не поправляться, тогда как второму приходится тщательно подсчитывать калории, чтобы не набрать вес. При этом, по словам эндокринолога, невозможно измерить скорость обмена веществ в покое, как температуру. Для этого существуют специальные метаболические камеры, которые используют только в научных исследованиях.

Тем не менее повлиять на обмен веществ могут физические нагрузки, уверена Цатурян. При любом весе, чем больше в теле мускулатуры и чем меньше жира, тем быстрее метаболизм, так как мышцы потребляют намного больше энергии в состоянии покоя, нежели жир.

Здоровье,
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