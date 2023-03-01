Гинеколог рассказал, почему небезопасно использовать тампоны

В качестве средств личной гигиены многие женщины используют тампоны, этим можно навредить здоровью. Об этом «Клопс» рассказала акушер-гинеколог Анна Аникеева.

«Мы не рекомендуем использовать тампоны ни женщинам, ни — особенно — девочкам-подросткам. Это увеличивает риск инфицирования, к сожалению», — предупреждает врач.

По словам Аникеевой, вискоза может поранить стенки влагалища и занести в кровоток бактерии, токсины. Если же тампон сделан из хлопка, то наверняка выращенного с использованием пестицидов и отбеленного хлором. Остатки этих веществ также могут нанести вред здоровью.