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2 часа назад

Гинеколог рассказал, почему небезопасно использовать тампоны

Клопс.Ru

В качестве средств личной гигиены многие женщины используют тампоны, этим можно навредить здоровью. Об этом «Клопс» рассказала акушер-гинеколог Анна Аникеева.

Гинеколог рассказал, почему небезопасно использовать тампоны
Фото: UnsplashUnsplash

«Мы не рекомендуем использовать тампоны ни женщинам, ни — особенно — девочкам-подросткам. Это увеличивает риск инфицирования, к сожалению», — предупреждает врач.

По словам Аникеевой, вискоза может поранить стенки влагалища и занести в кровоток бактерии, токсины. Если же тампон сделан из хлопка, то наверняка выращенного с использованием пестицидов и отбеленного хлором. Остатки этих веществ также могут нанести вред здоровью.

«Подросткам — только прокладки. Для тех, кто начал половую жизнь, ещё подойдут менструальные чаши, если покупать качественный товар из хорошего силикона», — добавил гинеколог.

Здоровье,
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