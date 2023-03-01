Россиян предупредили об опасности подцепить кариес через поцелуй

В кабинете стоматолога довольно часто звучит вопрос — может ли кариес передаться через поцелуй? Многие воспринимают это как страшную байку, другие же стараются лишний раз не проявлять чувства и держать себя в руках со своей второй половинкой, а то мало ли что. Главный врач сети клиник Beauty Line и стоматолог Марина Колесниченко поспешила расставить всё по полочкам.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В первую очередь стоит понимать, что кариес — это инфекционное заболевание, которое вызывается стрептококками. Они изменяют микробиоценоз полости рта в не самую хорошую сторону и подавляют полезные бактерии. Так что обычно, если кариес появился на одном зубе, то потом ждите его и на других, если постоянно откладывать поход к стоматологу.

«Можно ли заразиться кариесом через поцелуй? Да, можно, потому что, когда происходит поцелуй, происходит также обмен микрофлорой полости рта. Если в ней достаточно большое количество стрептококков, то, соответственно, другой человек тоже получит эту порцию стрептококков», — пояснила Колесниченко.

Так что перед обменом бактериями лучше учитывайте иммунитет симпатичного вам человека, а также то, как он следит за гигиеной полости рта. Если проблем нет, то полученная через поцелуй доза бактерий не спровоцирует немедленного начала кариеса. А вот если вы влюблены в грязнульку, то в данном случае во время поцелуя стрептококки получат субстрат для себя, из-за чего начнут быстро развиваться.