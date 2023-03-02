Какие блюда на завтрак принесут пользу для сердца

Оздоровить сердце можно, если употреблять на завтрак определенные блюда, в том числе овсяную кашу и авокадо с хлебом, заявили польские врачи.

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Как пишет местное издание Interia, овсяная каша станет источником сложных углеводов, которые зарядят человека энергией на несколько часов. Вдобавок такая каша богата растительными волокнами — они окажутся полезными для кишечника и профилактики атеросклероза.