Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
2 часа назад

Врачи рассказали, какие блюда на завтрак принесут пользу для сердца

Слово и Делоиещё 1

Оздоровить сердце можно, если употреблять на завтрак определенные блюда, в том числе овсяную кашу и авокадо с хлебом, заявили польские врачи.

Какие блюда на завтрак принесут пользу для сердца
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как пишет местное издание Interia, овсяная каша станет источником сложных углеводов, которые зарядят человека энергией на несколько часов. Вдобавок такая каша богата растительными волокнами — они окажутся полезными для кишечника и профилактики атеросклероза.

Медики также советуют завтракать орехами, жирной морской рыбой и авокадо. Как отмечается, содержащиеся в этих продуктах жирные кислоты омега-3 необходимы для поддержания оптимальной работы сердца. Орехи врачи рекомендовали добавлять в кашу, йогурт или творог, а нарезанный кольцами авокадо, по их словам, станет отличным дополнением к хлебу.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий