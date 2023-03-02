Какие блюда на завтрак принесут пользу для сердца

Оздоровить сердце можно, если употреблять на завтрак определенные блюда, в том числе овсяную кашу и авокадо с хлебом, заявили польские врачи.
Как пишет местное издание Interia, овсяная каша станет источником сложных углеводов, которые зарядят человека энергией на несколько часов. Вдобавок такая каша богата растительными волокнами — они окажутся полезными для кишечника и профилактики атеросклероза.
Медики также советуют завтракать орехами, жирной морской рыбой и авокадо. Как отмечается, содержащиеся в этих продуктах жирные кислоты омега-3 необходимы для поддержания оптимальной работы сердца. Орехи врачи рекомендовали добавлять в кашу, йогурт или творог, а нарезанный кольцами авокадо, по их словам, станет отличным дополнением к хлебу.