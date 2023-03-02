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1 час назад

Косметолог назвала главные ошибки при лечении акне

Lenta.ruиещё 1

Врач-косметолог Ирина Василенко назвала россиянам главные ошибки, которые допускают пациенты при лечении акне. Соответствующий комментарий приводит Life.

Косметолог назвала главные ошибки при лечении акне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист рассказала, что воспаления на лице являются хроническим рецидивирующим заболеванием, которое полностью вылечить нельзя. Однако, по словам эксперта, акне можно вывести в длительную ремиссию.

Как утверждает Василенко, лечение угревой болезни гормональными контрацептивами у девушек с нормальным менструальным циклом приводит к еще большему обострению. Помимо этого, врач добавила, что направленная на удаление грязи и омертвевшей кожи чистка необходима только на первых этапах терапии.

Кроме того, доктор уточнила, что самостоятельно подбирать препараты и прибегать к самолечению не следует. «Таким образом, в лечении акне важны научный, доказательный подход и грамотный лечащий врач, который правильно определит причину и будет работать в первую очередь с ней, а не только с симптомами», — заключила Василенко.

Ранее в марте врач-косметолог и дерматовенеролог Екатерина Анчикова раскрыла россиянкам способы, с помощью которых можно предотвратить появление акне в путешествиях. Так, Анчикова посоветовала в первую очередь очищать лицо специальными салфетками и нанести гидрогелевую или тканевую увлажняющую маску на 20 минут. Помимо этого, медик порекомендовала принимать поливитаминные препараты, умываться только бутилированной водой, а также использовать привычные продукты для кожи и волос.

Здоровье,Ирина Василенко,
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