Зачем нужна маска для сна: ответ сомнолога

Для того чтобы урегулировать выработку мелатонина и наладить здоровый сон, можно воспользоваться маской для сна. Такое мнение в разговоре с «ФедералПресс» высказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

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«Сон регулируется сменой дня и ночи. Человек – существо дневное, то есть когда фотоны света попадают в глаза, то это подавляет продукцию мелатонина», – объяснил врач.

Снижение уровня мелатонина дает сигнал к бодрствованию. Конечно, если накопилась усталость, то человек уснет и днем, но все же нормальный цикл – сон ночью, отмечает Роман Бузунов.

Если световой режим нарушен из-за яркого света, белых ночей или по другим причинам, это способствует тому, что мелатонин хуже вырабатывается и человек плохо спит.

Поэтому за час-полтора до сна важно не находиться под искусственным ярким светом, лучше выбрать желтый свет. Если есть внешние источники света, то важно их убирать. Можно выбрать шторы блэкаут, но если нет возможности добавить их в свою квартиру, то хорошо подойдут маски для сна. Они блокируют лишние источники света, а это даст мозгу сигнал о том, что пора спать.