Диетологи назвали продукты, которые необходимо есть весной для идеальной кожи

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Нутрициолог Элина Сайфуллина рассказала Food.ru, что кожа является отражением внутреннего состояния организма. Питание напрямую влияет на внешний вид.

По словам эксперта, избыток выпечки и сладких продуктов в рационе приводит к повышенной выработке кожного жира. Из-за этого появляется жирный блеск. Если же организм не получает продукты для поддержки желчного пузыря, то кожа станет сухой и тусклой.

Диетологи рекомендуют есть костный бульон, в стакане которого содержится 10 граммов белка. Он необходим для синтеза коллагена.

Также это блюдо имеет другие полезные вещества, такие как кальций, натрий, фосфор, магний и L-глутамин. Последний оказывает положительное влияние на работу пищеварения.

Сложные углеводы, такие как овёс, цельнозерновой хлеб, фрукты, гречка, овощи, насыщают организм. Также киноа содержит антиоксиданты, витамины группы В, магний, фосфор и селен.

Нужны и полезные жиры, которые есть в составе растительных масел, орехов, авокадо и птицы. Жиры обеспечивают поддержку работы желчного пузыря, который усваивает витамины и выводит токсины.

Клетчатка способствует хорошему пищеварению. Лучшие её источники – овощи, фрукты и зелень.