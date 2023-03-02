Диетолог назвала четыре способа обмануть организм и похудеть без страданий

Чтобы обмануть организм и есть меньше, но наедаться, нужно есть маленькими столовыми приборами, призвала диетолог Ништа Патель. В интервью для Daily Mail она назвала этот и еще три способа похудеть без страданий.

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По словам диетолога, секрет эффективной борьбы с лишним весом заключается в том, чтобы заставить мозг не реагировать на еду и больше заниматься спортом. Патель рассказала, что существуют четыре хитрости, способные легко приблизить человека к желаемой цифре на весах.

Маленькие и синие тарелки

Диетолог рассказала, что употребление пищи с синих тарелок замедляет скорость еды и оказывает успокаивающее воздействие. Медики аргументируют это тем, что синий цвет не ассоциируется с аппетитными продуктами. Патель напомнила и о необходимости есть из маленьких тарелок, чтобы не было возможности накладывать много еды.

Ранее житель Ирландии Пэт О'Нил похудел на 25 килограммов за три месяца. Секретом успеха он назвал маленькую синюю тарелку

Маленькие столовые приборы

Патель добавила, что эффективным в похудении является использование не только маленьких тарелок, но и небольших столовых приборов. По ее словам, люди съедают на восемь процентов меньше пищи, используя маленькую ложку. Использование компактных приборов помогает четче отслеживать момент насыщения.

Вдыхание аромата мяты

Диетолог обратила внимание, что вдыхание аромата мяты способно уменьшить тягу к жирной пище, вследствие чего человек потребляет меньше калорий. В 2008 году ученые обнаружили, что люди, нюхающие мяту каждые два часа, съедают еды на 360 килокалорий меньше, чем те, кто не нюхает эфирное масло.

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