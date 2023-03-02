Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог назвала четыре способа обмануть организм и похудеть без страданий

Lenta.ru

Чтобы обмануть организм и есть меньше, но наедаться, нужно есть маленькими столовыми приборами, призвала диетолог Ништа Патель. В интервью для Daily Mail она назвала этот и еще три способа похудеть без страданий.

Диетолог назвала четыре способа обмануть организм и похудеть без страданий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам диетолога, секрет эффективной борьбы с лишним весом заключается в том, чтобы заставить мозг не реагировать на еду и больше заниматься спортом. Патель рассказала, что существуют четыре хитрости, способные легко приблизить человека к желаемой цифре на весах.

Маленькие и синие тарелки

Диетолог рассказала, что употребление пищи с синих тарелок замедляет скорость еды и оказывает успокаивающее воздействие. Медики аргументируют это тем, что синий цвет не ассоциируется с аппетитными продуктами. Патель напомнила и о необходимости есть из маленьких тарелок, чтобы не было возможности накладывать много еды.

Ранее житель Ирландии Пэт О'Нил похудел на 25 килограммов за три месяца. Секретом успеха он назвал маленькую синюю тарелку

Маленькие столовые приборы

Патель добавила, что эффективным в похудении является использование не только маленьких тарелок, но и небольших столовых приборов. По ее словам, люди съедают на восемь процентов меньше пищи, используя маленькую ложку. Использование компактных приборов помогает четче отслеживать момент насыщения.

Вдыхание аромата мяты

Диетолог обратила внимание, что вдыхание аромата мяты способно уменьшить тягу к жирной пище, вследствие чего человек потребляет меньше калорий. В 2008 году ученые обнаружили, что люди, нюхающие мяту каждые два часа, съедают еды на 360 килокалорий меньше, чем те, кто не нюхает эфирное масло.

Интервальное голодание

По словам диетолога, эффективность употребления пищи в определенное время на себе испытали многие знаменитости — от Илона Маска до Дженнифер Эннистон. Доказано, что воздержание от пищи в течение 16 часов помогает сбросить на 50 процентов больше веса.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий