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1 час назад

Что такое средиземноморский образ жизни и как он улучшает здоровье

Ferra.ru

Уже многое известно о положительном влиянии средиземноморской диеты на сердце. Но что насчёт образа жизни в целом?

Что такое средиземноморский образ жизни и как он улучшает здоровье
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Правда ли, что средиземноморский образ жизни в целом в сочетании с диетой, в основе которой - фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, рыба, полезные масла, улучшает здоровье? На этот вопрос ответила команда учёных. Эксперты обнаружили, что чем больше придерживались такого образа жизни британцы среднего и старшего возраста, которые живут примерно в 2400 км к северо-западу от Средиземного моря и много веселятся, тем ниже у них был риск умереть от болезней сердца, рака и других заболеваний.

Результаты проведённого исследования были представлены 28 февраля на конференции Американской кардиологической ассоциации по эпидемиологии, профилактике, образу жизни и кардиометаболическому здоровью в Бостоне.

Данные об участниках исследования специалисты взяли из Британского биобанка, из многоцентрового популяционного исследования. Возраст людей составлял от 40 до 75 лет. Наблюдали за ними с 2009-2012 года по 2021 год.

У взрослых, которые больше всего были привержены средиземноморскому образу жизни, вероятность смерти от любой причины была ниже на 29%, а смерти от рака - на 28%. Средиземноморский образ жизни предполагает взаимодействие с окружающими. То есть люди выстраивают прочные социальные связи, фокусируются на послеобеденном сне, расслабленной семейной трапезе и т.п.

Здоровье,
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