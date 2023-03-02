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1 час назад

Россиянам напомнили о полезном приборе для зубов, которым мало кто пользуется

Секрет Фирмы

Помимо знакомых всем зубных щётки и нити, специалисты настоятельно рекомендуют пользоваться прибором, позволяющим избавлять от остатков пищи в труднодоступных местах при помощи струи воды, которая подаётся под давлением. По словам стоматолога Владимира Лосева, он будет незаменимым помощником по очищению полости рта и сохранению здоровья зубов. Речь об ирригаторе.

Россиянам напомнили о полезном приборе для зубов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Врач посоветовал выбирать ирригаторы с защитой от влаги и с объёмным резервуаром, вмещающим примерно 500 мл воды. Также в комплекте должен находиться набор необходимых насадок.

Ставку эксперт предложил делать на надёжные устройства: максимальная степень защиты от влаги обозначается кодом IP68. Она так важна, поскольку основной причиной поломок ирригаторов бывает, по его словам, залив водой, ведь хранятся они чаще всего в ванной комнате.

Ещё один важный момент, на который стоит обратить внимание, — наличие режима пульсирующих или микропузырьковых струй. Они обеспечивают вымывание остатков пищи из труднодоступных зон намного эффективнее, чем обычные струи.

Здоровье,Владимир Лосев,
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