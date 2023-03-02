Российские врачи назвали способы избавиться от прыщей после 30 лет

Российские косметолог клиники Preventamed Елена Кудашкина и дерматолог центра доказательной медицины DocMed Екатерина Кандинская назвали способы избавиться от прыщей после 30 лет. Соответствующий материал появился на сайте издания People talk.

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Врачи рассказали, что акне в данном возрасте может возникнуть из-за стресса, гормональных нарушений, неправильного питания, а также некачественного ухода за кожей и приема некоторых лекарственных препаратов, в частности люкокортикостероидов или антидепрессантов. Иногда воспаления появляются из-за генетической предрасположенности, объясняет Кудашкина.

Чтобы устранить данную проблему, эксперты посоветовали обратиться в первую очередь за помощью к дерматологу или косметологу для определения точной причины ее появления. После этого медик предложит несколько решений, например, кислотные пилинги, профессиональную и полупрофессиональную косметику. Вдобавок он может рекомендовать пройти курс инъекционных процедур.