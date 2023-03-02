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1 час назад

Российские врачи назвали способы избавиться от прыщей после 30 лет

Lenta.ru

Российские косметолог клиники Preventamed Елена Кудашкина и дерматолог центра доказательной медицины DocMed Екатерина Кандинская назвали способы избавиться от прыщей после 30 лет. Соответствующий материал появился на сайте издания People talk.

Российские врачи назвали способы избавиться от прыщей после 30 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врачи рассказали, что акне в данном возрасте может возникнуть из-за стресса, гормональных нарушений, неправильного питания, а также некачественного ухода за кожей и приема некоторых лекарственных препаратов, в частности люкокортикостероидов или антидепрессантов. Иногда воспаления появляются из-за генетической предрасположенности, объясняет Кудашкина.

Чтобы устранить данную проблему, эксперты посоветовали обратиться в первую очередь за помощью к дерматологу или косметологу для определения точной причины ее появления. После этого медик предложит несколько решений, например, кислотные пилинги, профессиональную и полупрофессиональную косметику. Вдобавок он может рекомендовать пройти курс инъекционных процедур.

«Дозировка и вид вещества зависят от выраженности угревой сыпи и причин возникновения. Этот метод помогает, когда местные средства уже не справляются», — уточнили собеседницы издания.

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