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1 час назад

Принципы питания, которые помогут замедлить старение

Российская Газета

Врач-эндокринолог Екатерина Янг поделилась советами по питанию, которые помогут отодвинуть признаки старения.

Принципы питания, которые помогут замедлить старение
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам специалиста, есть несколько принципов, которых стоит придерживаться: сократить употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (фруктозы, полуфабрикатов, мучных и кондитерских изделий), сделать в рационе упор на клетчатку и, если нет противопоказаний, практиковать интервальное голодание. Во время перерывов в еде в клетках "работают особые органеллы, которые утилизируют клеточный мусор", отметила эндокринолог.

"Принципов и структуры правильного питания можно придерживаться уже после 20 лет, не дожидаясь признаков старения", - пишет врач в своем Telegram-канале.

По мнению врача, в список "продуктов молодости" входят авокадо, оливковое масло, жирная морская рыба, брокколи, квашеная капуста, листовая зелень, а также гречка. Так, благодаря своему составу привычная и доступная каша способствует выведению из организма избыточного холестерина и ионов тяжелых металлов, помогает укрепить сосуды, улучшить активность мозга. Все это, безусловно, отражается и на внешнем виде.

Здоровье,
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