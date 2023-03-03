Принципы питания, которые помогут замедлить старение

Врач-эндокринолог Екатерина Янг поделилась советами по питанию, которые помогут отодвинуть признаки старения.
По словам специалиста, есть несколько принципов, которых стоит придерживаться: сократить употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (фруктозы, полуфабрикатов, мучных и кондитерских изделий), сделать в рационе упор на клетчатку и, если нет противопоказаний, практиковать интервальное голодание. Во время перерывов в еде в клетках "работают особые органеллы, которые утилизируют клеточный мусор", отметила эндокринолог.
"Принципов и структуры правильного питания можно придерживаться уже после 20 лет, не дожидаясь признаков старения", - пишет врач в своем Telegram-канале.
По мнению врача, в список "продуктов молодости" входят авокадо, оливковое масло, жирная морская рыба, брокколи, квашеная капуста, листовая зелень, а также гречка. Так, благодаря своему составу привычная и доступная каша способствует выведению из организма избыточного холестерина и ионов тяжелых металлов, помогает укрепить сосуды, улучшить активность мозга. Все это, безусловно, отражается и на внешнем виде.