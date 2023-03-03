Принципы питания, которые помогут замедлить старение

По словам специалиста, есть несколько принципов, которых стоит придерживаться: сократить употребление продуктов с высоким гликемическим индексом (фруктозы, полуфабрикатов, мучных и кондитерских изделий), сделать в рационе упор на клетчатку и, если нет противопоказаний, практиковать интервальное голодание. Во время перерывов в еде в клетках "работают особые органеллы, которые утилизируют клеточный мусор", отметила эндокринолог.