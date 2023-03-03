Названы минусы детокс-разгрузки

Плохая экология, вредная еда, малоподвижный образ жизни — всё это приводит к тому, что организм постепенно заполняется шлаками и токсинами. И сейчас считается модным выделять себе день для специального детокса, мол, это помогает избавиться от токсинов, вернуть молодость и красоту.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По сути, детокс-день — это такая мини-диета, во время которой вы отдаёте предпочтение определённому виду продуктов.

Видео дня

Но подходит такой вариант не всем, отметила врач эндокринолог-диетолог, нутрициолог и эксперт компании Biogena Мария Скибицкая.

По словам эксперта, детокс-дни могут назначать только врачи при индивидуальных показаниях. Или же если вы столкнулись с сильным отравлением.

Дело в том, что отказ от твёрдой пищи может привести к сбою в работе всех систем, снижению иммунитета и обострению хронических заболеваний. А детоксы устраивают, как правило, со смузи, пюрешками или соками.

«У каждого человека есть собственная детокс-система — это почки, печень, лёгкие, лимфатическая система и кишечник. При нормальной работе всех органов и получении всех необходимых микронутриентов у организма нет причин накапливать в себе вредные вещества», — объяснила диетолог «Газете.Ru».

Кстати, опасной может быть даже однодневная диета из фруктовых или овощных смузи. Ведь гликемический индекс продукта сразу повышается, если он приготовлен в виде смузи. Не зря же организм заточен на то, чтобы переваривать кусковую, пережёванную пищу.

«Для организма непривычный рацион — это стресс, который приводит к сбою в работе систем. Одним из последствий может стать снижение иммунитета человека, а это прямой путь к развитию инфекционных и бактериальных заболеваний», — предупредила Скибицкая.

К слову, есть множество людей, которые устраивают себе детокс-дни ради похудения, считая это за разгрузку. Однако в долгосрочной перспективе, такой подход даст не самый лучший эффект. Да, на следующий день вы можете наблюдать отвес, но после возвращения к обычному рациону чаще всего начинается вновь набор лишнего веса.