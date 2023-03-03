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1 час назад

Диетолог рассказала о пользе куриных яиц для пожилых

Москва24иещё 1

Куриные яйца помогут пожилым людям поддержать мышечную массу и когнитивные функции, а также укрепят иммунитет.

Диетолог рассказала о пользе куриных яиц для пожилых
Фото: unsplash.comunsplash.com

Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Яйца содержат полноценный белок, который строит в нашем организме каждую клетку, клеточную мембрану, гормоны, ферменты, поддерживает все биохимические процессы", – пояснила специалист.

В желтке куриного яйца содержатся жиры, которые будут полезны для работы мозга, а также витамины A, D и E.

"Витамины – это наш иммунитет. Иммуноглобулины формируются при участии жирорастворимых витаминов (к ним, в частности, относятся A, D и E. – Прим. ред.)", – говорит терапевт.

Пожилым людям рекомендуется употреблять не более двух яиц в день, чтобы получить всю необходимую пользу.

Однако стоит учитывать, что в отдельных случаях возможна индивидуальная непереносимость продукта.

Здоровье,Маргарита Королева,
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