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1 час назад

Тренер назвала три эффективных упражнения для избавления от целлюлита

Lenta.ru

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала три эффективных упражнения для избавления от целлюлита. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер назвала три эффективных упражнения для избавления от целлюлита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для решения этой проблемы Бутова посоветовала выполнять выпады. Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч. Затем нужно сделать шаг назад правой ногой, поставив ее на носок и согнув в колене. При этом колено впереди стоящей ноги должно быть над стопой, а угол между бедром и голенью должен быть прямым. Далее следует вернуться в исходное положение и поменять ногу.

Также эксперт рекомендовала делать ягодичный мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине таза, колени — над пятками. «Поднимите таз до тех пор, пока он не окажется на одной линии со спиной и бедрами. В верхней точке движения напрягите ягодицы и мышцы тазового дна. Следите, чтобы спина не выгибалась. Плавно опустите таз», — описала Бутова технику выполнения упражнения.

Кроме того, Бутова предложила делать приседания «пружина». Исходное положение — стопы на ширине таза, колени и носки направлены вперед. Для начала необходимо согнуть ноги в коленях, направляя таз назад, и опуститься до тех пор, пока бедра не окажутся параллельны полу. Угол в коленях должен быть прямым, они должны быть над стопами. В нижней точке нужно выполнить три пружинящих движения по направлению вверх-вниз, а после вернуться в исходное положение.

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