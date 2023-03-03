Доктор предупредил о смертельной опасности сахарозаменителей

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что сахарозаменители могут быть смертельно опасны. В своем Telegram-канале доктор заявил, что сахарозаменители, которые содержатся в диетических напитках и других продуктах без сахара, повышают риск инфаркта и инсульта, а также могут привести к развитию рака.

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«Хотите сладкого — съешьте кусачек сахара или ложечку меда. Это намного полезнее рекламируемых сахарозаменителей!» — призвал специалист.

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При этом, по его словам, в последнее время на фоне эпидемии ожирения и диабета резко усилилась реклама сахарозаменителей.

«Аспартам, сорбит, стевия, сахарин, эритритол и множество других. Вы их не принимаете? Ха-ха, принимаете!» — написал врач.

Он пояснил, что указанные сахарозаменители содержатся в диетических напитках, производители которых заявляют о нулевой калорийности, мороженом, желе, жевательных резинках, конфетах, выпечке и йогуртах.

Медик отметил, что множество людей с ожирением и диабетом употребляют сахарозаменители на постоянной основе, что в конечном итоге приводит к еще большему набору веса и повышению уровня глюкозы.

«Объяснение этому лежит в плоскости понимания роли микробиома в нашем организме — бактерий, которые живут у нас в кишечнике», — пояснил он.

Микробиом, как отметил Мясников, регулирует ось «кишечник — мозг», от которой зависит аппетит, скорость метаболизма и чувствительность к инсулину.

«И вот сахарозаменители нашему микробиому совершенно не нравятся», — подчеркнул он.

Согласно исследованиям, сахарозаменитель сахарин, например, может провоцировать рак, из-за чего с 1970 года его запретили, рассказал доктор.

«Спустя шесть лет действие не подтвердилось и его разрешили опять», — добавил он.

Однако доказано, что люди, применяющие сахарозаменители, особенно эритритол, чаще сталкиваются с инсультами и инфарктами, отметил врач.