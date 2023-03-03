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24 минуты назад

Врач назвал секрет похудения без обвисшей кожи

Lenta.ru

О том, как нужно худеть, чтобы не обвисала кожа, рассказал эндокринолог-диетолог Олег Ирышкин. Секрет такого уменьшения веса он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач назвал секрет похудения без обвисшей кожи
Фото: Лента.руЛента.ру

Ирышкин предостерег, что снижение веса должно проходить строго под контролем лечащего врача или нескольких — диетолога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, сомнолога и фитнес-тренера. Чтобы обеспечить себе похудение без обвисшей кожи, продолжил он, нужно худеть со скоростью полкилограмма-килограмм в неделю.

Кроме того, по его словам, важно не забывать про белок в рационе.

«Если его не будет хватать, теряется мышечная масса, которая необходима для равномерного снижения веса. Также поддерживать баланс белков необходимо для сохранения упругости и увлажненности кожи», — сказал эндокринолог, добавив, что на килограмм массы тела рекомендуется потреблять не менее 0,8 грамма белка.

Ирышков предупредил, что для предупреждения обвисания кожи также не стоит использовать программы питания, где калорийность меньше минимальной суточной нормы: 1100-1300 килокалорий для женщин и 1500-1600 килокалорий для мужчин. Помимо этого, во время занятий спортом он посоветовал прибегать не только к кардионагрузкам, но и проводить силовые тренировки, обеспечивающие сильный мышечный корсет.

Ранее диетолог Ништа Патель назвала способы похудеть без страданий. По ее словам, чтобы обмануть организм и есть меньше, но наедаться, нужно есть маленькими столовыми приборами.

Здоровье,
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