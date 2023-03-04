Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту

8 вещей, которые вы можете делать каждую ночь ради похудения

Эксперты перечислили ночные привычки, которые могут помочь избавиться от лишних килограммов.

8 вещей, которые вы можете делать каждую ночь ради похудения
© Ferra.ru

1. Если вы хотите похудеть, не ужинайте слишком поздно.

Люди, которые любят есть ближе к ночи, часто склонны употреблять более калорийную пищу или могут есть не потому, что они голодны, а потому что им скучно.

2. Если хочется перекусить перед сном, лучше съесть что-то молочное.

Казеин, содержащийся в молочке, переваривается медленнее, поэтому перекус перед сном может дать вашему телу белок, который он может использовать в течение ночи для восстановления и наращивания мышц.

3. Займитесь физическими упражнениями, но правильно рассчитывайте время.

Если вы тренируетесь слишком близко ко сну, вам может быть сложно заснуть. Но человеческое тело продолжает сжигать калории в течение нескольких часов после тренировки. Это стоит учитывать.

4. Не пейте алкоголь перед сном.

Алкоголь содержит много лишних калорий, из-за которых будет трудно похудеть.

5. Установите в спальне низкую температуру.

Сон в более прохладной комнате может помочь сжигать больше калорий за ночь.

6. Избегайте синего света.

Все экраны излучают синий свет, который может нарушить ваш циркадный ритм, или сна/бодрствования.

7. Придерживайтесь чёткого графика.

Ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день — это отличный способ управлять своим циркадным ритмом.

8. Проведите расслабляющий ритуал перед сном, например, выпейте чай или примите ванну.

Успокойтесь перед тем, как лечь спать, это может облегчить любой стресс, который у вас был в течение дня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий