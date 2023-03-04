8 вещей, которые вы можете делать каждую ночь ради похудения

Эксперты перечислили ночные привычки, которые могут помочь избавиться от лишних килограммов.

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1. Если вы хотите похудеть, не ужинайте слишком поздно.

Люди, которые любят есть ближе к ночи, часто склонны употреблять более калорийную пищу или могут есть не потому, что они голодны, а потому что им скучно.

2. Если хочется перекусить перед сном, лучше съесть что-то молочное.

Казеин, содержащийся в молочке, переваривается медленнее, поэтому перекус перед сном может дать вашему телу белок, который он может использовать в течение ночи для восстановления и наращивания мышц.

3. Займитесь физическими упражнениями, но правильно рассчитывайте время.

Если вы тренируетесь слишком близко ко сну, вам может быть сложно заснуть. Но человеческое тело продолжает сжигать калории в течение нескольких часов после тренировки. Это стоит учитывать.

4. Не пейте алкоголь перед сном.

Алкоголь содержит много лишних калорий, из-за которых будет трудно похудеть.

5. Установите в спальне низкую температуру.

Сон в более прохладной комнате может помочь сжигать больше калорий за ночь.

6. Избегайте синего света.

Все экраны излучают синий свет, который может нарушить ваш циркадный ритм, или сна/бодрствования.

7. Придерживайтесь чёткого графика.

Ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день — это отличный способ управлять своим циркадным ритмом.

8. Проведите расслабляющий ритуал перед сном, например, выпейте чай или примите ванну.