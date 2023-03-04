Названы главные ошибки при употреблении кофе

При употреблении больше трех чашек кофе в день может возникнуть привыкание к напитку и чувство усталости без него.

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Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

"Есть исследование, которое показывает, что у 30% людей на физическом уровне возникает привыкание к кофеину. Если они перестают пить кофе, их начинает буквально потряхивать", – рассказала специалист.

Еще один признак зависимости: без этого напитка пропадает чувство бодрости, отметила нутрициолог. Кроме того, большое количество выпитого кофе может вызвать аритмию, предупредила Панова.

Еще одна ошибка – употреблять напиток натощак, что приводит к раздражению стенок желудка.

"Плюс у нас вырабатывается кортизол – гормон стресса. Кофе на голодный желудок мешает выработке серотонина", – объяснила нутрициолог в интервью программе "Доктор 24".

Также напиток утяжеляют добавки, обратила внимание специалист.

"В американо – 30 килокалорий, но если пить его с молоком, то уже 60. Когда мы употребляем напиток с сахаром, то показатель увеличивается до 100 килокалорий", – объяснила Панова.