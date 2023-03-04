Как отказ от алкоголя влияет на фигуру

Директор Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Антон Масякин рассказал о пользе отказа от алкоголя при похудении.
«Алкоголь, с одной стороны, замедляет метаболизм, а с другой стороны – провоцирует переедание за счет стимуляции выработки особого AGRP, называемого «белком ожирения». Если отказаться от употребления шести бокалов вина объемом 175 миллилитров в неделю, вы сэкономите около 960 калорий», – передает слова Масякина РИА Новости.
Он обратил внимание, что отказ от спиртного также улучшит сон. При приеме алкоголя сразу происходит погружение в глубокий сон, а для нормального сна за ночь должно пройти 6–7 фаз «быстрого».
По словам врача, отказ от алкоголя поможет нормализовать распределение жидкости в организме, что приведет к правильному функционированию головного мозга. Настроение и концентрация станут более стабильными, а частота головных болей уменьшится.