Как отказ от алкоголя влияет на фигуру

«Алкоголь, с одной стороны, замедляет метаболизм, а с другой стороны – провоцирует переедание за счет стимуляции выработки особого AGRP, называемого «белком ожирения». Если отказаться от употребления шести бокалов вина объемом 175 миллилитров в неделю, вы сэкономите около 960 калорий», – передает слова Масякина РИА Новости.