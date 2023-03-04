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2 часа назад

Диетолог Залетова объяснила опасность монодиет

Мария Кимакович

Специалист рассказала, как могут навредить экстремальные методы похудения. Слова эксперта Татьяны Залетовой, врача-диетолога, приводит газета «Известия».

Диетолог объяснила опасность монодиет
Фото: unsplashunsplash

Эксперт напомнила, что главный принцип монодиеты в том, что для снижения веса человек выбирает какой-то один (в крайнем случае два) продукт и в течение некоторого времени им/ими питается.

По словам Залетовой, необходимо понимать, что продукта, который один мог бы обеспечить человека всеми необходимыми витаминами, аминокислотами и прочими полезными веществами, в природе просто не существует. Следовательно, возникнет дефицит веществ, важных для организма.

Четыре популярные диеты, которые опасны для здоровья

Из-за этого может снизиться иммунитет, волосы и ногти станут хуже, некоторые функции организма будут нарушены.

Кроме того, отмечает эксперт, адаптировавшийся через некоторое время к монодиете и получению малого количества калорий организм сразу после окончания диеты начнет запасать жир. И все усилия просто пойдут насмарку.

Однако, в рамках разгрузочных дней монодиета вполне подходит, считает специалист.

Ранее диетолог объяснила, можно ли похудеть в Великий пост.

Здоровье,
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