Кардиолог объяснил, как несчастная любовь влияет на сердце

Переживания и стресс от невзаимной любви могут нанести вред организму человека. Об этом изданию "Подмосковье сегодня" рассказал кардиолог Максим Поспелов.

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По словам специалиста, неразделенные чувства могут стать причиной "псевдоинфаркта". Если при сердечном приступе дело в непроходимости сосудов, то в этом случае ущерб клеткам сердца наносят гормоны стресса. Тем не менее после "псевдоинфаркта" человек вполне быстро выздоравливает и полностью восстанавливается.

В большинстве случаев, отмечает Поспелов, влюбленность оказывает исцеляющее воздействие. Когда человек испытывает симпатию, сердечно-сосудистая система работает активнее и становится крепче. Это помогает организму легче противостоять стрессам, причиной которых может быть в том числе выброс гормонов счастья и радости.