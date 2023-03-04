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34 минуты назад

Кардиолог Поспелов объяснил, как несчастная любовь влияет на работу сердца

Мира Маркина

Переживания и стресс от невзаимной любви могут нанести вред организму человека. Об этом изданию "Подмосковье сегодня" рассказал кардиолог Максим Поспелов.

Кардиолог объяснил, как несчастная любовь влияет на сердце
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, неразделенные чувства могут стать причиной "псевдоинфаркта". Если при сердечном приступе дело в непроходимости сосудов, то в этом случае ущерб клеткам сердца наносят гормоны стресса. Тем не менее после "псевдоинфаркта" человек вполне быстро выздоравливает и полностью восстанавливается.

В большинстве случаев, отмечает Поспелов, влюбленность оказывает исцеляющее воздействие. Когда человек испытывает симпатию, сердечно-сосудистая система работает активнее и становится крепче. Это помогает организму легче противостоять стрессам, причиной которых может быть в том числе выброс гормонов счастья и радости.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, как возникает чувство влюбленности.

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