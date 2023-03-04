Кардиолог объяснил, как несчастная любовь влияет на сердце

Переживания и стресс от невзаимной любви могут нанести вред организму человека. Об этом изданию "Подмосковье сегодня" рассказал кардиолог Максим Поспелов.
По словам специалиста, неразделенные чувства могут стать причиной "псевдоинфаркта". Если при сердечном приступе дело в непроходимости сосудов, то в этом случае ущерб клеткам сердца наносят гормоны стресса. Тем не менее после "псевдоинфаркта" человек вполне быстро выздоравливает и полностью восстанавливается.
В большинстве случаев, отмечает Поспелов, влюбленность оказывает исцеляющее воздействие. Когда человек испытывает симпатию, сердечно-сосудистая система работает активнее и становится крепче. Это помогает организму легче противостоять стрессам, причиной которых может быть в том числе выброс гормонов счастья и радости.
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