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2 часа назад

Хорошо выспаться помогают музыка и ароматерапия

Секрет Фирмы

Врач Семёнова: хорошо выспаться помогают музыка и ароматерапия. Нарушения сна могут быть сигналом, что с организмом что-то не так. Если по ночам вам снятся кошмары, а утром вы просыпаетесь ощущением, что ни на минуту не сомкнули глаз, возможно, стоит начать с того, чтобы пересмотреть свои привычки. Вот десяток лёгких правил, которые помогут сладко спать, от врача-физиотерапевта, диетолога и нутрициолога Татьяны Семёновой.

Хорошо выспаться помогают музыка и ароматерапия
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Во-первых, нужно правильно выработать режим дня, ориентируясь на циркадные ритмы.

На пути к крепкому сну важно даже то, что вы едите. В свой дневной рацион стоит добавить продукты, богатые триптофаном: какао, авокадо, индейку, мясо кролика, орехи. А вот перед сном можно спить соки из дикой вишни и ацеролы, так как в этих ягодах есть мелатонин.

Естественной усталости помогает достигнуть спорт. Но любую физическую активность лучше завершить до 17:00, посоветовала врач.

Важен сам ритуал отхода ко сну. Никаких гаджетов в постели — только бумажные книги. Включите спокойную музыку, например, специальные записи альфа- и дельта-волн, смените холодный свет на тёплое освещение. Крепко задёрните шторы. Если вокруг вас шумно — используйте беруши.

Спокойно отходить ко сну помогает ванна с магниевой солью, ванночки для ног и ароматерапия. Только пользуйтесь исключительно натуральными эфирными маслами — лаванды, сандала, бергамота, мелиссы или ромашки.

Спальню тоже нужно подготовить. Комнату нужно хорошо проветрить, кроме того, в ней должно быть прохладно — примерно 19–21 градус, сказала доктор «Лайфу».

Здоровье,Татьяна Семенова,
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