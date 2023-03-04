Ученые выявили две самые низкокачественные диеты

Учёные сравнили различные диеты и выяснили, что кето- и палеодиеты являются одними из самых низкокачественных и вредных для природы — из-за них выбрасывается слишком много углерода.

По оценкам учёных, кето-диета, в которой предпочтение отдаётся большому количеству жиров и низкому количеству углеводов, генерирует почти 3 кг углекислого газа на каждые 1000 потребляемых калорий. Палеодиета, которая предполагает отказ от зерновых и бобовых в пользу мяса, орехов и овощей, имела углеродный след в 2,6 кг углекислого газа на 1000 калорий.