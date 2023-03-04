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1 час назад

Ученые выявили две самые низкокачественные диеты

Ferra.ru

Учёные сравнили различные диеты и выяснили, что кето- и палеодиеты являются одними из самых низкокачественных и вредных для природы — из-за них выбрасывается слишком много углерода.

Ученые выявили две самые низкокачественные диеты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По оценкам учёных, кето-диета, в которой предпочтение отдаётся большому количеству жиров и низкому количеству углеводов, генерирует почти 3 кг углекислого газа на каждые 1000 потребляемых калорий. Палеодиета, которая предполагает отказ от зерновых и бобовых в пользу мяса, орехов и овощей, имела углеродный след в 2,6 кг углекислого газа на 1000 калорий.

Веганская же диета оказывает наименьшее влияние на климат, производя 0,7 кг углекислого газа на 1000 потребляемых калорий.

Здоровье,
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