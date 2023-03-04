Врач ответил на вопрос о пользе плавания для похудения

Врач-терапевт Александр Шестаков ответил на вопрос о пользе плавания для похудения. Его слова приводятся на сайте Sports.ru.

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Эксперт подтвердил, что регулярные интенсивные тренировки в бассейне способствуют снижению веса. «Плавание включает в работу все мышцы тела, даже те, что бывает сложно проработать в других видах спорта. Вода — более плотная среда, чем воздух. Это заставляет тратить больше усилий на совершение движений», — рассказал он.

Шестаков отметил, что плавание является одним из самых энергозатратных видов спорта.

«Это вызвано не только высокими нагрузками, но и необходимостью тратить дополнительную энергию на согревание тела в холодной воде», — объяснил он.